Рэпер и кандидат в президенты США Канье Уэст показал логотип своего нового проекта под названием Plan A ("План А")

Об этом сообщают #Буквы.

Уэст впервые заговорил о новом проекте 12 августа. Тогда он опубликовал в Twitter пост со словами “Приступаю к “Плану А”, не сообщив никаких деталей.

I am starting Plan A — ye (@kanyewest) August 12, 2020

Спустя несколько дней репер опубликовал два снимка, на которых изображен логотип проекта — буква “А” и голубь.

На одном фото был показан фрагмент ткани, на котором этот логотип вышит черными нитками.

На другом снимке то же изображение, но уже в цифровом виде.

Следом был опубликован пост с текстом “План А” эко-деревня” и схемой, нарисованной от руки.

На схеме расписан план некоего поселения, которое должно стать убежищем для беременных женщин, матерей и детей, нуждающихся в нем.

Для жителей эко-деревни в плане предусмотрены образовательные программы и психологическая помощь

Plan A Eco Village pic.twitter.com/mFx7hbRQWA — ye (@kanyewest) August 15, 2020

В настоящее время неизвестно, является ли “План А” частью его предвыборной кампании или президентской кампании.