Об этом сообщают #Буквы.
Уэст впервые заговорил о новом проекте 12 августа. Тогда он опубликовал в Twitter пост со словами “Приступаю к “Плану А”, не сообщив никаких деталей.
I am starting Plan A
— ye (@kanyewest) August 12, 2020
Спустя несколько дней репер опубликовал два снимка, на которых изображен логотип проекта — буква “А” и голубь.
На одном фото был показан фрагмент ткани, на котором этот логотип вышит черными нитками.
PLAN A pic.twitter.com/FTXt2VKlfd
— ye (@kanyewest) August 15, 2020
На другом снимке то же изображение, но уже в цифровом виде.
Plan A logo 🕊 pic.twitter.com/Wn0wvmWi9b
— ye (@kanyewest) August 15, 2020
Следом был опубликован пост с текстом “План А” эко-деревня” и схемой, нарисованной от руки.
На схеме расписан план некоего поселения, которое должно стать убежищем для беременных женщин, матерей и детей, нуждающихся в нем.
Для жителей эко-деревни в плане предусмотрены образовательные программы и психологическая помощь
Plan A Eco Village pic.twitter.com/mFx7hbRQWA
— ye (@kanyewest) August 15, 2020
В настоящее время неизвестно, является ли “План А” частью его предвыборной кампании или президентской кампании.
- Ранее Канье Уэст представил новый дизайн кроссовок Yeezy Boost, который не пришелся по душе его поклонникам, так как напоминает скелет рыбы.
- Также накануне стало известно, что Канье Уєсту могут выдвинуть обвинения в подделке подписей для участия в выборах.