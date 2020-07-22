Об этом сообщил представитель избирательной комиссии в эфире телеканала Fox News.
Избирательной комиссии необходимо было предоставить 10 тысяч собранных подписей в поддержку кандидата (Уэста). Собрать подписи не удалось, потому рэпера независимым кандидатом не зарегистрировали.
Сам рэпер просил в Твиттере, чтобы его сторонники поставили подписи.
Hi guys please sign up to put me on the ballot in South Carolina at any of these locations You can also sign up at the websitehttps://t.co/ZURvTEW9ee pic.twitter.com/3rV5ujExPm
— ye (@kanyewest) July 18, 2020
Именно на митинге в Южной Каролине Уэст был в бронежилете с надписью Security и говорил о международной торговле и абортах. У него на затылке были выбриты цифры 2020.
Стоит отметить, что Уэста, как независимого кандидата в президенты, зарегистрировали в штате Оклахома.
Там он успел собрать и подать все необходимые документы, в том числе оплатил регистрационный взнос в размере 35 тысяч долларов.
- Напомним, 5 июля американский рэпер Канье Уэст заявил о намерениях баллотироваться на пост президента США.
- 9 июля Уэст поделился своими первыми планами относительно того, что будет делать, если его изберут президентом США. Среди них – борьба с дезодорантами, зубными пастами и прочей химией, которые “мешают служить Господу”.