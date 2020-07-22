Рэпер Канье Уэст, который недавно заявил о президентских амбициях, не смог зарегистрироваться кандидатом в президенты в штате Южная Каролина, где накануне провел предвыборный митинг.

Об этом сообщил представитель избирательной комиссии в эфире телеканала Fox News.

Избирательной комиссии необходимо было предоставить 10 тысяч собранных подписей в поддержку кандидата (Уэста). Собрать подписи не удалось, потому рэпера независимым кандидатом не зарегистрировали.

Сам рэпер просил в Твиттере, чтобы его сторонники поставили подписи.

Hi guys please sign up to put me on the ballot in South Carolina at any of these locations You can also sign up at the websitehttps://t.co/ZURvTEW9ee pic.twitter.com/3rV5ujExPm — ye (@kanyewest) July 18, 2020

Именно на митинге в Южной Каролине Уэст был в бронежилете с надписью Security и говорил о международной торговле и абортах. У него на затылке были выбриты цифры 2020.

Стоит отметить, что Уэста, как независимого кандидата в президенты, зарегистрировали в штате Оклахома.

Там он успел собрать и подать все необходимые документы, в том числе оплатил регистрационный взнос в размере 35 тысяч долларов.