Об этом сообщил представитель избирательной комиссии в эфире телеканала Fox News.

Избирательной комиссии необходимо было предоставить 10 тысяч собранных подписей в поддержку кандидата (Уэста). Собрать подписи не удалось, потому рэпера независимым кандидатом не зарегистрировали.

Сам рэпер просил в Твиттере, чтобы его сторонники поставили подписи.

Hi guys please sign up to put me on the ballot in South Carolina at any of these locations You can also sign up at the websitehttps://t.co/ZURvTEW9ee pic.twitter.com/3rV5ujExPm

— ye (@kanyewest) July 18, 2020