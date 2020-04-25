Об этом сообщил Forbes.

Спустя несколько месяцев раздумий, Канье все же предоставил свои финансовые отчеты и результаты внешней проверки его состояния, которые свидетельствуют о том, что он официально стал миллиардером.

Летом 2019 года в журнале Forbes написали материал о невероятном успехе его проекта – выпуске кроссовок Yeezy. Тогда его супруга, Ким Кардашьян, написала в соцсетях, что гордится невероятным успехом своего мужа, а также опубликовала фото обложки с его фото. Но в то же время сам хип-хоп исполнитель остался недоволен тем разговором с журналистами.

“Я показал им чек на $890 млн, а они до сих пор не назвали меня миллиардером”, – напоминал он в течение года о своей обиде.

Ежегодный рейтинг миллиардеров в Forbes опубликовали в апреле. В нем не было Канье, поскольку он отказался предоставить изданию финансовые отчеты. Более того, он обвинил журнал в расовой дискриминации, но позже все же поручил своей команде предоставить документы.

Накануне аналитики Forbes подсчитали финансовое состояние Канье Уэста. Оно официально составляет $1,3 млрд.

“Всего за несколько лет компания West создала бренд, который бросил вызов Air Jordan компании Nike за превосходство в мире кроссовок. Это одна из лучших историй века”, – отметили в издании.

Хип-хоп исполнителю принадлежит 100 % Yeezy. Но, при этом, линия обуви привязана к Adidas, которая производит, продает и распространяет обувь.

Источники Forbes сообщили, что Уэст зарабатывает 15% роялти от продаж Yeezy от Adidas. Но из этой суммы отнимают еще некоторые расходы, потому он зарабатывает около 11%. К примеру, в 2019 году Уэст должен был заработать 140 миллионов долларов от продаж Yeezy.

При этом, сам исполнитель не раз заявлял, что его состояние – около 3 миллиардов долларов. За это в журнале его назвали таким же хвастуном, как и его кумир – президент США Дональд Трамп.

“У меня не миллиард. У меня 3,3 миллиарда долларов, поскольку никто в Forbes не умеет считать”, – отреагировал Уэст на то, во сколько оценили его состояние.

В Forbes ответили, что у них есть негласное “правило Трампа” – взять то, о чем говорит президент, и разделить на три. Оно действует и в отношении Канье.