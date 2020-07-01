Снимок опубликован в Twitter-аккаунте Канье Уэста.

В среду, 1 июля, рэпер Канье Уэст поделился с подписчиками фото с миллиардером Илоном Маском. На фото Илон в кроссовках от Yeezy, бренда Канье.

“Когда вы идете в свой дом для мальчиков, и вы оба одеты в оранжевое (это игра слов: англ. orange — и “оранжевый цвет”, и “апельсин” — ред.)” — написал рэпер в подписи к снимку.

Стоит отметить, что несколькими днями ранее мать Илона, модель Мэй Маск, поделилась в соцсетях фотографией с сыном, сделанной во время празднования его Дня Рождения. На фото Илон одет так же, как на снимке Канье, снимок сделан в том же месте.

Это дает возможность предположить, что Канье также сфотографировался с Маском на вечеринке по случаю Дня Рождения.

Стоит отметить, что Канье и Илон не впервые проводят праздники вместе. Например, они вместе отпраздновали Рождество в 2019 году. Снимками делилась в соцсетях супруга рэпера, модель и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян.

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Christmas Eve 🎄

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Тогда в Сети массово шутили о том, что Маск “не в своей тарелке”.

“Илон Маск просто случайно попал на фото”, “Что там делает Илон?”, “Это фотошоп”, “Почему Илон?”, — писали пользователи соцсетей.