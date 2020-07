Снимок опубликован в Twitter-аккаунте Канье Уэста.

В среду, 1 июля, рэпер Канье Уэст поделился с подписчиками фото с миллиардером Илоном Маском. На фото Илон в кроссовках от Yeezy, бренда Канье.

When you go to your boys house and you’re both wearing orange 🍊 pic.twitter.com/IyPOdEKaVY

— ye (@kanyewest) July 1, 2020