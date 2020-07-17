Американский рэпер Канье Уэст, который зарегистрировался кандидатом в президенты США, прифотошопил свое лицо к государственным лидерам на горе Рашмор.

Фото он разместил в Twitter.

Гора Рашмор (Rushmore) находится в горном массиве Блэк-Хилс в штате Южная Дакота. Она известна тем, что на ней высечен барельеф высотой 18,6 метра, содержащий скульптурные портреты четырех президентов США: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна.

Уэст добавил еще свой портрет.

Снимок он подписал просто: “2020”, очевидно намекая на то, что может стать новым американским лидером.

Что касается портретов президентов, которые высечены на скале, то Джордж Вашингтон был выбран потому, что он привел нацию к демократии, Томас Джефферсон — потому, что создал Декларацию Независимости, Авраам Линкольн — потому, что положил конец рабству в США, а Теодор Рузвельт — потому, что способствовал строительству Панамского канала, а также охране государства и бизнеса.

Как известно, выборы президента США пройдут в ноябре 2020 года.

Ранее СМИ сообщали, что Канье Уэст решил отказаться от участия в выборах президента США.