Об этом сообщают #Буквы. 

В среду, 6 мая, Yeezy Mafia представили новую модель кроссовок Yeezy 451 в бежевом цвете. Эту модель Канье Уэст разработал в сотрудничестве с дизайнером Стивеном Смитом.

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YEEZY 451 SAMPLE YEEZY 450 COMING SOON

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Ранее Канье появился в этих кроссовках на Неделе моды в Париже.

Пользователи Сети мгновенно раскритиковали эту модель и создали множество мемов о том, на что же эти кроссовки похожи.

Многим Yeezy 451 напомнили хинкали, японские пельмени гезда и другие изделия из теста.

Другие сравнили незамысловатый дизайн кроссовок с пакетами и бахилами.

Стоит отметить, что кроссовки еще не поступили в продажу. Цена и дата старта продаж на данный момент неизвестны.