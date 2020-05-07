Американский исполнитель хип-хопа и дизайнер Канье Уэст показал новые кроссовки своего бренда Yeezy Mafia. В Сети активно шутят над нелепым дизайном новинки.

Об этом сообщают #Буквы.

В среду, 6 мая, Yeezy Mafia представили новую модель кроссовок Yeezy 451 в бежевом цвете. Эту модель Канье Уэст разработал в сотрудничестве с дизайнером Стивеном Смитом.

Ранее Канье появился в этих кроссовках на Неделе моды в Париже.

Пользователи Сети мгновенно раскритиковали эту модель и создали множество мемов о том, на что же эти кроссовки похожи.

Многим Yeezy 451 напомнили хинкали, японские пельмени гезда и другие изделия из теста.

Другие сравнили незамысловатый дизайн кроссовок с пакетами и бахилами.

Стоит отметить, что кроссовки еще не поступили в продажу. Цена и дата старта продаж на данный момент неизвестны.