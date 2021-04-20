Каньє Вест був ініціатором розлучення з Кім Кардаш’ян

Про це повідомляє видання Page Six.
Інсайдер з близького оточення колишньої пари розповів, що Вест довго натякав Кардаш’ян на розлучення. Зокрема, під час президентської кампанії 2020 року усім стало зрозуміло, що зіркове подружжя на межі розриву.
За словами інсайдера, Вест неодноразово говорив з Кардаш’ян про те, що хоче піти із сім’ї, оскільки у них немає нічого спільного, крім дітей. Однак Кім довгий час намагалася врятувати шлюб.
Каньє розумів, що їхнє розлучення будуть публічно обговорювати. Тому він дозволив Кім першій подати на розлучення, щоб виглядати гідно у цій ситуації. Зараз він роздратований, що усі вважають його жертвою.
Нагадаємо, телезірка подала на розлучення з репером Каньє Вестом 19 лютого цього року. Причиною розлучення вона назвала “непримиренні розбіжності”. Вона виступила за спільну юридичну опіку над дітьми.
- Кім Кардаш’ян після нервового зриву її чоловіка і кандидата в президенти США Каньє Веста розповіла, що він страждає від біполярного розладу.
- Також повідомлялося, що Репер Каньє Вест публічно вибачився перед своєю дружиною Кім Кардаш’ян.
- Каньє Вест погодився з Кім Кардаш’ян, що вони повинні мати спільну опіку над своїми чотирма дітьми.