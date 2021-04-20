Каньє Вест був ініціатором розлучення з Кім Кардаш’ян

Американський репер та дизайнер Каньє Вест дуже роздратований, адже весь світ вважає, що Кім Кардаш’ян була ініціатором їхнього розлучення. Однак насправді крапку у стосунках поставив саме музикант.

Про це повідомляє видання Page Six.

Інсайдер з близького оточення колишньої пари розповів, що Вест довго натякав Кардаш’ян на розлучення. Зокрема, під час президентської кампанії 2020 року усім стало зрозуміло, що зіркове подружжя на межі розриву.

За словами інсайдера, Вест неодноразово говорив з Кардаш’ян про те, що хоче піти із сім’ї, оскільки у них немає нічого спільного, крім дітей. Однак Кім довгий час намагалася врятувати шлюб.

Каньє розумів, що їхнє розлучення будуть публічно обговорювати. Тому він дозволив Кім першій подати на розлучення, щоб виглядати гідно у цій ситуації. Зараз він роздратований, що усі вважають його жертвою.