Докази цього з’явилися в Instagram DJ Khaled.
Зокрема, у мікроблозі DJ Khaled з’явилося фото Каньє Веста, на якому чітко видно обручку на безіменному пальці репера.
Переглянути цей допис в Instagram
Крім того, в Instagram Stories також можна побачити кільце на руці Веста.
Нагадаємо, у лютому стало відомо, що Кім Кардаш’ян подала на розлучення з репером Каньє Вестом 19 лютого цього року. Причиною розлучення вона назвала “непримиренні розбіжності”. Вона виступила за спільну юридичну опіку над дітьми.
- Кім Кардаш’ян після нервового зриву її чоловіка і кандидата в президенти США Каньє Веста розповіла, що він страждає від біполярного розладу.
- Також повідомлялося, що Репер Каньє Вест публічно вибачився перед своєю дружиною Кім Кардаш’ян.
- Каньє Вест погодився з Кім Кардаш’ян, що вони повинні мати спільну опіку над своїми чотирма дітьми.
- 20 квітня репер заявив, що насправді крапку у стосунках з Кардаш’ян поставив саме він.