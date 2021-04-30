Докази цього з’явилися в Instagram DJ Khaled.

Зокрема, у мікроблозі DJ Khaled з’явилося фото Каньє Веста, на якому чітко видно обручку на безіменному пальці репера.

 

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Допис, поширений DJ KHALED (@djkhaled)


Крім того, в Instagram Stories також можна побачити кільце на руці Веста. 

Нагадаємо, у лютому стало відомо, що Кім Кардаш’ян подала на розлучення з репером Каньє Вестом 19 лютого цього року. Причиною розлучення вона назвала “непримиренні розбіжності”. Вона виступила за спільну юридичну опіку над дітьми.

  • Кім  Кардаш’ян після нервового зриву її чоловіка і кандидата в президенти США Каньє Веста розповіла, що він страждає від біполярного розладу.
  • Також повідомлялося, що Репер Каньє Вест публічно вибачився перед своєю дружиною Кім Кардаш’ян.
  • Каньє Вест погодився з Кім Кардаш’ян, що вони повинні мати спільну опіку над своїми чотирма дітьми.
  • 20 квітня репер заявив, що насправді крапку у стосунках з Кардаш’ян поставив саме він.