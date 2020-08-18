Американский рэпер Канье Уэст, который ранее заявил, что будет баллотироваться в президенты США, намерен создать Tik Tok для верующих.

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Канье отметил, что идея о создании соцсети – Jesus Tok – к нему пришла, когда он вместе со своей дочерью смотрел видео на Tik Tok. По его словам, большинство контента там не предназначено для детей, но ему понравилась технология.

“Мы молимся, чтобы мы могли сотрудничать с Tik Tok, чтобы создать христианскую контролируемую версию, которая будет безопасной для маленьких детей и всего мира. Во имя Иисуса, аминь“, – подчеркнул рэпер.