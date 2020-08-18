Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
Канье отметил, что идея о создании соцсети – Jesus Tok – к нему пришла, когда он вместе со своей дочерью смотрел видео на Tik Tok. По его словам, большинство контента там не предназначено для детей, но ему понравилась технология.
“Мы молимся, чтобы мы могли сотрудничать с Tik Tok, чтобы создать христианскую контролируемую версию, которая будет безопасной для маленьких детей и всего мира. Во имя Иисуса, аминь“, – подчеркнул рэпер.
- 5 июля американский рэпер Канье Уэст заявил о намерениях баллотироваться на пост президента США.
- 9 июля Уэст поделился своими первыми планами относительно того, что будет делать, если его изберут президентом США. Среди них – борьба с дезодорантами, зубными пастами и прочей химией, которые “мешают служить Господу”.
- 22 июля стало известно, что Уэст не смог зарегистрироваться кандидатом в президенты в штате Южная Каролина, где провел предвыборный митинг.