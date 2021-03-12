Об этом сообщает издание Page Six, ссылаясь на информацию инсайдеров.
Отмечается, что телезвезда и рэпер больше не разговаривают друг с другом. Канье сменил все телефонные номера и сказал супруге, что она может связаться с ним только через его охрану.
По данным инсайдеров, Уэст решил внезапно оборвать все связи с женой еще до того, как она подала на развод.
Но, несмотря на враждебность, пара продолжает совместно воспитывать своих детей, и Канье регулярно навещает их дома в Южной Калифорнии, пока Ким отсутствует.
“Она доверяет ему детей, несмотря на происходящее. Он любит их и часто с ними видится. Она выходит из дома, а он приходит и тусуется с детьми. У них есть целая армия нянь, так что переходный период дается всем легко”, — рассказал инсайдер.
Он также добавил, что Ким владеет землей вокруг дома, но сам дом купил Канье, стоимость ремонта они поделили пополам. Ким боролась за это место и победила. В то же время, у Канье есть ранчо в Вайоминге, но в Лос-Анджелесе он работает над музыкой.
Что касается финансов, по словам источника, их раздел произошел быстро и легко, благодаря брачному контракту.
“Это был тот случай: ты оставь себе свои деньги, а я оставлю свои”, – резюмировал он.
Напомним, что телезвезда и модель Ким Кардашьян подала на развод с рэпером Канье Уэстом.
- Ким Кардашьян после нервного срыва ее супруга и кандидата в президенты США Канье Уэста рассказала, что он страдает от биполярного расстройства.
- Также сообщалось, что рэпер Канье Уэст публично извинился перед своей женой Ким Кардашьян.