После того, как Ким Кардашьян подала на развод стало известно, что Канье Уэст оборвал с ней общение.

Об этом сообщает издание Page Six, ссылаясь на информацию инсайдеров.

Отмечается, что телезвезда и рэпер больше не разговаривают друг с другом. Канье сменил все телефонные номера и сказал супруге, что она может связаться с ним только через его охрану.

По данным инсайдеров, Уэст решил внезапно оборвать все связи с женой еще до того, как она подала на развод.

Но, несмотря на враждебность, пара продолжает совместно воспитывать своих детей, и Канье регулярно навещает их дома в Южной Калифорнии, пока Ким отсутствует.

“Она доверяет ему детей, несмотря на происходящее. Он любит их и часто с ними видится. Она выходит из дома, а он приходит и тусуется с детьми. У них есть целая армия нянь, так что переходный период дается всем легко”, — рассказал инсайдер.

Он также добавил, что Ким владеет землей вокруг дома, но сам дом купил Канье, стоимость ремонта они поделили пополам. Ким боролась за это место и победила. В то же время, у Канье есть ранчо в Вайоминге, но в Лос-Анджелесе он работает над музыкой.

Что касается финансов, по словам источника, их раздел произошел быстро и легко, благодаря брачному контракту.

“Это был тот случай: ты оставь себе свои деньги, а я оставлю свои”, – резюмировал он.

Напомним, что телезвезда и модель Ким Кардашьян подала на развод с рэпером Канье Уэстом.