Об этом сообщает американский журнал Robb Report.
Так, в понедельник 2 Chainz объявил в своем Instagram-аккаунте, что он проснулся этим утром и обнаружил поистине неожиданный сюрприз. Он также опубликовал три фотографии вездехода стоимостью 120 000 долларов.
На фотографиях можно увидеть известный украинский вездеход, который обычно имеет яркую разноцветную окраску, но Sherp для 2 Chainz отличается текстурированной монохромной отделкой, хорошо сочетающейся с кроссовками и линией одежды Уеста.
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Woke up to a really dope present – Virgo season is upon us 💙🙌🏿 #GODISLOVE #SOHELPMEGOD
- Напомним, на улицах американского города Чикаго (штат Иллинойс) состоялась акция от Канье Уэста, во время которой бесплатно раздавали его кроссовки Yeezy Quantum с кузовов украинских вездеходов Sherp.