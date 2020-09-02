Об этом сообщает американский журнал Robb Report.

Так, в понедельник 2 Chainz объявил в своем Instagram-аккаунте, что он проснулся этим утром и обнаружил поистине неожиданный сюрприз. Он также опубликовал три фотографии вездехода стоимостью 120 000 долларов.

На фотографиях можно увидеть известный украинский вездеход, который обычно имеет яркую разноцветную окраску, но Sherp для 2 Chainz отличается текстурированной монохромной отделкой, хорошо сочетающейся с кроссовками и линией одежды Уеста.