Соответствующее видео Уэст опубликовал в Twitter.

В ролике можно увидеть, как рэпер помочился на статуэтку “Грэмми”, которую предварительно положил в унитаз. Это видео сопровождает подпись: “Поверьте мне… Я НЕ ОСТАНОВЛЮСЬ”. Пост на момент публикации лайкнули более 710 тысяч пользователей.

Примечательно, что для этой затеи Вест выбрал именно статуэтку “Грэмми”, а не любую другую награду. Он получил эту награду 21 раз и сегодня занимает 12 строчку в рейтинге исполнителей-лауретов премии с наибольшим количеством статуэток.

На днях рэпер также опубликовал серию сообщений, в которой заявил о намерении прекратить выпускать новую музыку пока компании Universal и Sony, с которыми он подписал контракт, не освободят его от обязательств. Ранее он публично заявлял, что хочет отказаться от своего лейбла и издательских соглашений и даже подал иск против компаний.

Вест заявил, что музыкальная индустрия — “рабский корабль” и провозгласил себя “новым Моисеем”.

Также он выступал с призывами о том, что все исполнители “должны быть свободными”.

Ту же фразу “Я не остановлюсь” исполнитель неоднократно повторял в последние дни.

Выходка со статуэткой “Грэмми” — не единственная за последние недели. Так на днях Вест запостил в соцсети фотографию президента Российской Федерации Владимира Путина. Перед тем рэпер устроил перформанс на реке после воскресной службы в церкви. Он “ходил по воде” вместе с детьми, фото показала его жена Ким Кардашьян.