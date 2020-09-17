Соответствующее видео Уэст опубликовал в Twitter.
В ролике можно увидеть, как рэпер помочился на статуэтку “Грэмми”, которую предварительно положил в унитаз. Это видео сопровождает подпись: “Поверьте мне… Я НЕ ОСТАНОВЛЮСЬ”. Пост на момент публикации лайкнули более 710 тысяч пользователей.
Trust me … I WONT STOP pic.twitter.com/RmVkqrSa4F
— ye (@kanyewest) September 16, 2020
Примечательно, что для этой затеи Вест выбрал именно статуэтку “Грэмми”, а не любую другую награду. Он получил эту награду 21 раз и сегодня занимает 12 строчку в рейтинге исполнителей-лауретов премии с наибольшим количеством статуэток.
На днях рэпер также опубликовал серию сообщений, в которой заявил о намерении прекратить выпускать новую музыку пока компании Universal и Sony, с которыми он подписал контракт, не освободят его от обязательств. Ранее он публично заявлял, что хочет отказаться от своего лейбла и издательских соглашений и даже подал иск против компаний.
Вест заявил, что музыкальная индустрия — “рабский корабль” и провозгласил себя “новым Моисеем”.
Также он выступал с призывами о том, что все исполнители “должны быть свободными”.
I need to see everybody’s contracts at Universal and Sony
I’m not gonna watch my people be enslaved
I’m putting my life on the line for my people
The music industry and the NBA are modern day slave ships
I’m the new Moses
— ye (@kanyewest) September 15, 2020
ALL THE MUSICIANS WILL BE FREE
— ye (@kanyewest) September 16, 2020
Ту же фразу “Я не остановлюсь” исполнитель неоднократно повторял в последние дни.
TRUST ME I WONT STOP UNTIL ALL IS FAIR TRUST ME FROM NAT YE AKA BABY PUTIN
— ye (@kanyewest) September 16, 2020
I wonder if Universal gonna call me … I promise I have more ideas … I will not stop I PROMISE YOU ON GOD
— ye (@kanyewest) September 16, 2020
Выходка со статуэткой “Грэмми” — не единственная за последние недели. Так на днях Вест запостил в соцсети фотографию президента Российской Федерации Владимира Путина. Перед тем рэпер устроил перформанс на реке после воскресной службы в церкви. Он “ходил по воде” вместе с детьми, фото показала его жена Ким Кардашьян.
- В июле у Канье случился нервный срыв. На своем первом публичном мероприятии с момента объявления себя кандидатом в президенты Канье Уэст выступил со свободным монологом, затрагивающим такие темы, как аборты, религия и международная торговля. Во время мероприятия Канье плакал, говоря о спасении жизни их дочери Норт.
- На следуюший день Уэст написал серию тревожных постов в Twitter, которые впоследствии были удалены. Среди прочего, он писал о том, что его супруга Ким Кардашьян пыталась вместе с врачом прилететь из Калифорнии (где находится вся семья) на ранчо в Вайоминг (где находится Канье), чтобы “запереть его” из-за произошедшего на митинге.
- После случившегося Ким решила впервые публично рассказать о том, что ее супруг страдает от биполярного расстройства и о том, как это сказывается их отношениях.