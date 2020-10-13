Американский рэпер и кандидат в президента США Канье Уэст вернулся в Instagram после 2 лет молчания.

Об этом сообщают #Буквы.

В феврале 2018 Канье Уэст (не в первый раз) удалил свои аккаунты в соцсетях Twitter и Instagram. К Twitter он впоследствии вернулся и до сих пор активно его ведет. В Instagram Канье также возвращался, однако, ненадолго: профиль не был активен с октября 2018 года.

Первая публикация Уэста после возвращения — агитационное видео с призывом поддержать его на предстоящих выборах президента США, как вписанного кандидата (такого, что не указан в бюллетене официально).

Напомним, 5 июля американский рэпер Канье Уэст заявил о намерениях баллотироваться на пост президента США.

9 июля Уэст поделился своими первыми планами относительно того, что будет делать, если его изберут президентом США. Среди них – борьба с дезодорантами, зубными пастами и прочей химией, которые “мешают служить Господу”.

22 июля стало известно, что Уэст не смог зарегистрироваться кандидатом в президенты в штате Южная Каролина, где провел предвыборный митинг.

Впоследствии стало известно, что Канье Уэсту могут выдвинуть обвинения в подделке подписей для участия в выборах. В его родном штате признали недействительными почти половину подписей в его поддержку.