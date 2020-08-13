Фото новых кроссовок он показал в Тwitter.
Канье отметил, что примерно в одно время выйдут сразу же две новые модели: кремовые рельефные YZY D Rose в полоску и желтые TURRELLIENS. Вторые больше напоминают домашние тапочки или какую-то восточную обувь.
Первая реакция на новые кроссовки от Канье была неоднозначной: их сравнивали с картофельными чипсами, рыбьим скелетом, розетками и так далее.
Отметим, что кроссовки Yeezy D Rose посвященные баскетболисту Деррику Роузу. На кроссовках совершенно нет шнурков и любых других деталей.
Одной из первых примеряла довольно странную пару обуви жена баскетболиста Алайна Андерсон. На ее ноге Yeezy D Rose 46-го размера выглядели еще более сюрреалистично.
Под фото она разместила #hatenowbuylater. Возможно, этим она хотела сказать, что сначала люди будут ненавидеть новую модель, но затем все раскупят.
- В мае американский исполнитель хип-хопа и дизайнер Канье Уэст показал новые кроссовки своего бренда Yeezy Mafia. В Сети активно сравнили новинку с хинкалями.