Американский рэп-исполнитель Канье Уэст и его проект Sunday Service проведут пасхальную службу в онлайн-формате.

Об этом пишет Hypebeast.

Служба Уэста пройдет в партнерстве с телепроповедником Джоэлом Остином. До пандемии музыкант вел переговоры с Остином о возможности проведения Sunday Service в его церкви в Лос-Анджелесе, которая затем будет транслироваться в Хьюстоне.

Ожидается, что в службе также примет участие Мэрайя Кэри, которая исполнит песню “Hero”, посвятив ее медицинским работникам, а также актер Тайлер Перри.

Стоит отметить, что католическая пасха в этом году выпадает на 12 апреля.

Sunday Service Choir – это американская евангельская группа, возглавляемая рэпером и продюсером Канье Уэстом. Начиная с января 2019 года, группа выступает каждое воскресенье.