Об этом пишет Hypebeast.
Служба Уэста пройдет в партнерстве с телепроповедником Джоэлом Остином. До пандемии музыкант вел переговоры с Остином о возможности проведения Sunday Service в его церкви в Лос-Анджелесе, которая затем будет транслироваться в Хьюстоне.
Ожидается, что в службе также примет участие Мэрайя Кэри, которая исполнит песню “Hero”, посвятив ее медицинским работникам, а также актер Тайлер Перри.
Стоит отметить, что католическая пасха в этом году выпадает на 12 апреля.
Sunday Service Choir – это американская евангельская группа, возглавляемая рэпером и продюсером Канье Уэстом. Начиная с января 2019 года, группа выступает каждое воскресенье.
- 2 марта в Париже в рамках недели моды прошел показ бренда Канье Уэста Yeezy.