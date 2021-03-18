Состояние американского рэпера Канье Уэста резко выросло после того, как он заключил сделку с двумя крупными мировыми брендами одежды — Аdidas и Gap.

Об этом пишет Bloomberg.

Теперь состояние рэпера превышает 6,6 млрд долларов, что на 500% больше, чем в прошлом году, когда Уэст был практически в долгах.

Yeezy – бизнес Веста по производству кроссовок – заключил с брендами adidas и Gap соглашение, стоимость которого оценивается в 3,2–4,7 млрд долларов.

По информации Bloomberg, стоимость нового соглашения с Gap может составить 970 миллионов долларов из этой суммы.

Новые цифры говорят о том, что линейка Gap в коллаборации с Yeezy, которую они планируют запустить к июлю, превысит продажи на 150 миллионов долларов в 2022 году. Также в Gap рассчитывают, что в течение восьми лет они станут брендом с доходом в миллиард долларов.

Продажи его кроссовок Adidas выросли на 31% в прошлом году (годовой доход составил 1,7 млрд долларов).