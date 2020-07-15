Об этом в комментарии изданию Intelligencer сообщил политтехнолог Стив Крамер.
По словам Крамера, который занимался регистрацией кандидатуры Уэста на пост президента на территории штата Флорида, вся команда занималась сбором подписей. Он добавил, что у Канье была хорошая перспектива попасть в бюллетень, но через некоторое время “он выбыл”.
“Я не могу сказать ничего ни плохого, ни хорошего о Канье. Каждый делает свой выбор, принимая то или иное решение. Президентская гонка — одно из тяжелейших испытаний для тех, кто на него отваживается. Каждый, кто делает это впервые, сталкивается с трудностями и проблемами”, — отметил Крамер.
Он добавил, что команда, которая работала с Уэстом, очень огорчилась, “но не потому, что лишилась работы, а потому что им нравилось, что собой представляет кампания Канье”.
При этом, официально представители Уеста и он сам пока ничего не комментировали.
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