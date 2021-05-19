Про це повідомляє видання ET з посиланням на джерела.
Представники Кардаш’ян та Веста публічно заявляють, що пара розійшлася мирно. Вони начебто не тримають зла один на одного.
Однак друзі пари розповідають, що в обох залишилися образи та претензії.
Джерело з близького оточення експодружжя розповіло, що ініціаторкою розлучення стала Кім. Водночас Каньє не був щасливим у цьому шлюбі. Зараз він називає його пеклом.
“Вона була одержима славою, і це зруйнувало їх шлюб. Каньє шкодує, що залишався в цих відносинах так довго. Вона роками ставилася до нього, як до бруду. Постійно проявляла агресію, ревнувала, все драматизувала”, – каже інсайдер.
Каньє Вест начебто заявив, що сім’я Кардаш’ян-Дженнер схиблена на грошах. Тому він не відчував підтримки у важкі періоди життя.
“Вони постійно оточені драмою”, – заявило джерело.
Репер вважає Кардаш’ян “найгіршою дружиною у світі”, аналізуючи їхній шлюб.
“І чим більше він про це думає, тим більше він усвідомлює, що це було пекло на землі”, – розповіло джерело.
Нагадаємо, у лютому стало відомо, що Кім Кардаш’ян подала на розлучення з репером Каньє Вестом 19 лютого цього року. Причиною розлучення вона назвала “непримиренні розбіжності”. Вона виступила за спільну юридичну опіку над дітьми.
- Кім Кардаш’ян після нервового зриву її чоловіка і кандидата в президенти США Каньє Веста розповіла, що він страждає від біполярного розладу.
- Також повідомлялося, що Репер Каньє Вест публічно вибачився перед своєю дружиною Кім Кардаш’ян.
- Каньє Вест погодився з Кім Кардаш’ян, що вони повинні мати спільну опіку над своїми чотирма дітьми.
- 20 квітня репер заявив, що насправді крапку у стосунках з Кардаш’ян поставив саме він.