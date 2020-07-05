Об этом исполнитель написал в Twitter.

“Мы должны выполнить данное Америкой обещание, доверяя Богу, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов”, – написал Канье Уэст, добавив хэштег 2020VISION.

Пока никто из политиков не прокомментировал заявление Уэста. В то же время “полную поддержку” рэперу уже пообещал глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.

“Имеешь мою полную поддержку”, – написал Маск в комментарии к сообщению.

Стоит отметить, что рэпер уже не первый раз заявляет о намерениях участвовать в выборах президента США. Он также сообщал о намерении участвовать в выборах 2020 году на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards в 2015 году.

Как известно, выборы президента США пройдут в ноябре 2020 года.