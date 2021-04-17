Covid-19 Украина

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Каньє Вест запатентував логотип колаборації Yeezy та Gap, – фото

Американський репер і дизайнер Каньє Вест запатентував логотип співпраці його компанії Yeezy з найбільшим рітейлером одягу в США - Gap Inc.

Суббота, 17 апреля 2021, 13:35

Про це повідомляє американське видання TMZ.

Логотип максимально лаконічний. Дизайнери поєднали закруглені краї та напис “YZY”. 

Білий шрифт емблеми та темно-синій фон надзвичайно нагадують давній логотип Gap.

У патентній документації вказано, що під цим логотипом можуть продавати одяг, взуття, головні убори, аксесуари та сумки.

Наразі дату виходу першої лінійки одягу не повідомляють.

Раніше стало відомо, що американський репер і дизайнер Каньє Вест зробить одяг спільно з найбільшим рітейлером одягу в США – Gap Inc. Gap і Вест оголосили про партнерство, яке називатиметься Yeezy Gap, у 2020 році й займалися розробкою продуктів у Вайомінгу, де у Каньє є ранчо.

Угода розрахована на 10 років і охоплює одяг для чоловіків, жінок і дітей. При цьому, до неї не входить взуття, оскільки бренд Yeezy уклав довгостроковий контракт з Adidas.

Теги: Gap, Yeezy, Канье Уест

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