Каньє Вест запатентував логотип колаборації Yeezy та Gap, – фото

Про це повідомляє американське видання TMZ.
Логотип максимально лаконічний. Дизайнери поєднали закруглені краї та напис “YZY”.
Білий шрифт емблеми та темно-синій фон надзвичайно нагадують давній логотип Gap.
У патентній документації вказано, що під цим логотипом можуть продавати одяг, взуття, головні убори, аксесуари та сумки.
Наразі дату виходу першої лінійки одягу не повідомляють.
Раніше стало відомо, що американський репер і дизайнер Каньє Вест зробить одяг спільно з найбільшим рітейлером одягу в США – Gap Inc. Gap і Вест оголосили про партнерство, яке називатиметься Yeezy Gap, у 2020 році й займалися розробкою продуктів у Вайомінгу, де у Каньє є ранчо.
Угода розрахована на 10 років і охоплює одяг для чоловіків, жінок і дітей. При цьому, до неї не входить взуття, оскільки бренд Yeezy уклав довгостроковий контракт з Adidas.
- Нагадаємо, що телезірка і модель Кім Кардаш’ян подала на розлучення з репером Каньє Вестом.