Канье Уэст «засыпал» свой Twitter-аккаунт иконами: фото

Фото Уэст опубликовал на своей странице в Twitter.
Первый пост артист сделал 3 часа назад. Рэпер дополнил надписью только первый, опубликованный пост с изображением иконы с Моисеем: “Вот кто мы есть на самом деле”.
После этого рэпер разместил более 40 разных икон. На некоторых из них лики святых изображены в виде чернокожих людей. Другие картинки демонстрируют сцены войн и насилия или изображают святых с оружием.
- Ранее несколько постов Уэста вызвали особый резонанс в Сети. Например, он сделал видео, на которой мочится на статуэтку “Гремми”. Также исполнитель публиковал фото президента России.
- Перед тем рэпер устроил перформанс на реке после воскресной службы в церкви. Он “ходил по воде” вместе с детьми, фото показала его жена Ким Кардашьян.