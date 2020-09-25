Канье Уэст «засыпал» свой Twitter-аккаунт иконами: фото

Фото Уэст опубликовал на своей странице в Twitter.

Первый пост артист сделал 3 часа назад. Рэпер дополнил надписью только первый, опубликованный пост с изображением иконы с Моисеем: “Вот кто мы есть на самом деле”.

После этого рэпер разместил более 40 разных икон. На некоторых из них лики святых изображены в виде чернокожих людей. Другие картинки демонстрируют сцены войн и насилия или изображают святых с оружием.