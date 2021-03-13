Об этом сообщает The Business of Fashion.
По словам генерального директора Gap Inc. Сони Сингал, Канье “очень сосредоточен” на работе над коллекцией.
“Я разговаривала с ним вчера вечером, и он очень, очень сосредоточен на этой невероятной возможности”, – отметила она.
Сингал также отметила, что коллекция может увидеть свет ближе к середине 2021 года.
Она добавила, что со стороны Gap также идет активная работа над выходом коллекции, поскольку у нее “огромный потенциал”.
Gap и Вест объявили о партнерстве, которое будет называться Yeezy Gap, в 2020 году и занимались разработкой продуктов в Вайоминге, где у Канье есть ранчо. Сделка рассчитана на 10 лет и включает одежду для мужчин, женщин и детей. При этом, в нее не входит обувь, поскольку бренд Yeezy находится в долгосрочном контракте с Adidas.
- Напомним, что телезвезда и модель Ким Кардашьян подала на развод с рэпером Канье Уэстом.