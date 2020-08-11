Covid-19 Украина

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Канье Уэсту могут выдвинуть обвинения в подделке подписей для участия в выборах. За это грозит до 3 лет тюрьмы

Рэперу и кандидату в президенты США Канье Веста могут выдвинуть обвинения в подделке подписей для участия в выборах. В его родном штате признали недействительными почти половину подписей в его поддержку.

Вторник, 11 августа 2020, 23:14

Об этом сообщают #Буквы.

Как известно, для включения их имени в избирательный бюллетень, независимые кандидаты в президенты США должны подавать на рассмотрение Избирательных комиссий специальные заявки. К заявкам должны быть прикреплены подписи избирателей, которые выступили в поддержку кандидата. Ранее по правилам их должно было быть 25 тысяч, однако из-за пандемии коронавируса федеральный суд сократил количество до 2,5 тысяч.

Уэст подавал такую ​​заявку и в своем родном штате — Иллинойсе, однако, как сообщает CBS News Chicago, около половины подписей избирателей были признаны недействительными.

Чикагское издание WTTW сообщает, что Шон Тэннер, член 46-го комитета Демократической партии, усомнился в подписях, собранных Уэстом, после того, как во время встречи с избирателями в Южной Каролине кандидат заявил, что борец против расизма Табмен “на самом деле так и не освободила рабов, а просто заставила их работать на других белых людей”.

Тэннер сказал, что эти замечания огорчили его, и он решил убедиться в том, что подписи за Уэста не были поддельными. В результате выяснилось, что 1300 подписей — недействительны.

СМИ отмечают, что аналогичные ситуации произошли с Уэстом и в других штатах. В частности, заявки на включение в избирательные списки были обжалованы в штатах Висконсин и Нью-Джерси.

Накануне несколько СМИ сообщали, что со сбором подписей Уэсту помогают ряд республиканских активистов, в частности, Лейн Руланд, которая раньше работала юрисконсультом Республиканской партии Висконсина.

По данным газеты The New York Times, участие в сборе подписей принимал Марк Джейкоби, руководитель компании Let the Voters Decide. Джейкоби был арестован по обвинению в мошенничестве на выборах 2008 года, когда он работал на Республиканскую партию Калифорнии. Он признавал себя виновным в совершении проступка.

Сейчас никаких официальных обвинений в мошенничестве с регистрацией избирателей против Веста или его кампании не предъявлялось. Однако, как отмечает CBS News, такое мошенничество влечет за собой наказание в размере до трех лет лишения свободы.

Решение Избирательной комиссии о регистрации кандидата должно быть объявлено не раньше 21 августа.

Теги: выборы в США, Каньє Вест

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