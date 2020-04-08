Об этом сообщает издание Variety.
По мнению Фремо, душа и история фестиваля связаны с живым форматом, а на онлайн могут не согласиться правообладатели.
“Что такое цифровой фестиваль или цифровой конкурс? Мы должны сначала спросить правообладателей, согласны ли они с таким форматом. Фильмы Уэса Андерсона и Пола Верховена на экране компьютера? Как вы откроете для себя фильмы “Топ Ган: Мэверик” или “Душа” Pixar где-то еще, кроме кинотеатра? Премьеры этих картин были отложены, чтобы показ состоялся на большом экране. Почему мы должны показывать их раньше, в интернете?” — сказал Фремо.
Названные им ленты значатся в программе 73-го Каннского кинофестиваля.
Он добавил, что перевод фестиваля в онлайн-формат сопровождался бы риском “пиратских” утечек.
Фестиваль должен был проходить с 12 по 23 мая. Сейчас он перенесен на лето, точные даты проведения пока не определены.
- Как сообщалось ранее, песенный конкурс “Евровидение-2020” отменили из-за пандемии коронавируса (впервые за все время существования мероприятия).
- Финал конкурса должен был состояться 16 мая. Однако организаторы конкурса приняли решение провести в этот день онлайн-шоу, получившее название “Eurovision: Europe Shine A Light”/”Евровидение: Европа, зажги свет”.