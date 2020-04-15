Каннский кинофестиваль не будет проводиться в июне из-за пандемии коронавируса, но организаторы продолжают изучать различные варианты даты проведения в 2020 году.

Об этом сообщает издание Variety.

“После заявления президента Франции в понедельник, 13 апреля, мы вынуждены признать, что перенос 73-го Международного Каннского кинофестиваля на конец июня – начало июля, больше не является вариантом”, – говорится в заявлении организаторов.

19 марта сообщалось, что фестиваль не состоится в мае, а дата проведения предварительно переносится на конец июня – начала июля.

Но продолжающийся рост числа жертв COVID-19 во Франции и во всем мире, делает невозможным проведение фестивала летом.

В понедельник вечером президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что фестивали в стране будут запрещены до середины июля.

Сентябрь делает проведение Каннского кинофестиваля проблематичным, поскольку этот месяц уже заполнен кинофестивалями в Венеции, Торонто и Сан-Себастьяне.

В октябре в Каннах проводится ежегодная выставка Mipcom – в этом году она будет проходить до 15 октября.

Отмечается, что для организации и проведения Каннского фестиваля потребуется около месяца.

Фестиваль должен был проходить с 12 по 23 мая.