Каннский международный кинофестиваль из-за пандемии коронавируса в этом году открылся в мини-формате и с соблюдением санитарных мер.

Об этом сообщается на сайте кинофестиваля.

Мероприятие открыли на сцене Большого Театра Люмьера Дворца фестивалей Пьер Лескюр, Тьерри Фремо и Давид Лиснар.

Присутствовали также Клэр Бургер, Дэмиен Боннар, Рашид Бухареб, Шарль Жиллиберт и Деа Кулумбегашвили. Они вошли в состав жюри, которое присудит Золотую пальмовую ветвь короткометражным фильмам и призы Cinéfondation 28 и 29 октября.

“Во времена пандемии кинофестиваль еще раз доказывает любовь к кино, что выражается в жизнеспособности профессионалов, фильмов и в вашем присутствии здесь”, – сказал президент Каннского фестиваля Пьер Лескюр.

В мае фестиваль был отменен из-за пандемии, но в конце октября организаторы все-таки решили провести его мини-версию.

Теперь программу сильно урезали – течение трех дней публике представят четыре полнометражных фильма, в то время как в мае должны были показать 56 картин.

Так, на открытии показали фильм французского режиссера Эмманюэля Курколя “Триумф”. Также зрители увидят японскую картину “Настоящие матери” Наоми Кавасе и грузинский фильм “Начало”.

В третий и завершающий вечер фестиваля покажут фильм “Два” Альфреда Брюно Подалидеса.