Об этом сообщается на сайте кинофестиваля.
Мероприятие открыли на сцене Большого Театра Люмьера Дворца фестивалей Пьер Лескюр, Тьерри Фремо и Давид Лиснар.
Присутствовали также Клэр Бургер, Дэмиен Боннар, Рашид Бухареб, Шарль Жиллиберт и Деа Кулумбегашвили. Они вошли в состав жюри, которое присудит Золотую пальмовую ветвь короткометражным фильмам и призы Cinéfondation 28 и 29 октября.
“Во времена пандемии кинофестиваль еще раз доказывает любовь к кино, что выражается в жизнеспособности профессионалов, фильмов и в вашем присутствии здесь”, – сказал президент Каннского фестиваля Пьер Лескюр.
В мае фестиваль был отменен из-за пандемии, но в конце октября организаторы все-таки решили провести его мини-версию.
Теперь программу сильно урезали – течение трех дней публике представят четыре полнометражных фильма, в то время как в мае должны были показать 56 картин.
Так, на открытии показали фильм французского режиссера Эмманюэля Курколя “Триумф”. Также зрители увидят японскую картину “Настоящие матери” Наоми Кавасе и грузинский фильм “Начало”.
В третий и завершающий вечер фестиваля покажут фильм “Два” Альфреда Брюно Подалидеса.
- Ранее были объявлены победители 77-го Венецианского кинофестиваля, который в этом году проходил с 2 по 12 сентября.