Знаменитый Каннский кинофестиваль снова перенесли с мая на июль 2021 года.

Об этом сообщили организаторы мероприятия.

“Первоначально запланированный на 11-22 мая 2021 года Каннский фестиваль пройдёт с 6 по 17 июля 2021 года”, – говорится в сообщении.

74th FESTIVAL DE CANNES: CHANGE OF DATES

Initially scheduled from 11 to 22 May 2021, the Festival de Cannes will now take place from Tuesday 6 to Saturday 17 July 2021. #Cannes2021 — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) January 27, 2021

Как сообщает France24, перенос даты был предсказуем, поскольку уровень заражения коронавирусом во Франции все еще высок. Кроме того, власти говорят об ужесточении карантина.

Фестиваль был полностью отменен в прошлом году, впервые со времен Второй мировой войны, но он открылся в мини-формате и с соблюдением санитарных мер.

Отмечается, что перенос Каннского фестиваля создает “потенциальную конфронтацию“ с конкурирующим европейским фестивалем в Венеции, намеченным на сентябрь, “поскольку эти два мероприятия соревнуются за мировые премьеры и звезд красной ковровой дорожки“.

Новые даты в Каннах означают, что расстояние между фестивалями номер один и номер два в Европе будет меньше месяца.