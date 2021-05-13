Про це повідомляє видання Page six.
Зазначається, що зірка спільно з художником Chemical X створила відеоролик, у якому вона розповідає про свій інтимний орган. 28-річна модель вирішила у такий незвичний спосіб закликати людей любити своє тіло та пишатися ним.
У відеоролику Делевінь позує абсолютно оголеною та без макіяжу. Модель прикриває свої груди рукою і на тлі океану та розкішного заходу сонця роздумує про внутрішню силу.
“Моїм першим словом було “моє”. Для мене це означає саме моє – мою вагіну. У мене є вона. Вона моя і нічия інша. Я обираю, що мені робити з нею. І ніхто не може забрати в мене це право”, – зазначила зірка.
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Протягом тижня ролик зможуть переглянути усі охочі, а потім його продадуть на аукціоні у вигляді NFT. Кошти Кара пожертвує на благодійність.
Довідка. NFT-токен – унікальний цифровий актив, який зберігається в блокчейні й дає ексклюзивне право на фото, відео, аудіо, твіти та інші подібні цифрові товари.
Кожен NFT є унікальним: його не можна підробити або замінити. Це дає змогу власнику закріпити свої права на певний унікальний об’єкт.
- У січні 2020 року Пелтроу випустила свічки з квітковим ароматом, що отримали провокаційну назву “Вона пахне, як моя вагіна”.