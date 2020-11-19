Об этом сообщается на сайте и в Instagram-аккаунте бренда.

“Выполнение миссии по дестигматизации сексуальности — это не маленький подвиг, и мы не можем не гордиться тем, что актриса, модель и активистка Кара Делевинь присоединяется к Лоре ДиКарло (основательнице бренда — ред.) как совладелица и советник по творческим вопросам”, — говорится в сообщении.

Сама Делевинь рассказала, что этот бренд привлек ее внимание из-за того, что он создан женщиной для женщин.

“Видение Лоры отражает столько того. Руководитель — женщина, фокус — на женщинах и их удовлетворении. Я очень рада стать совладелицей и советником по творческим вопросам, а также участвовать в творческом сотрудничестве с Лорой и ее командой. Их продукты, отмеченные наградами, переосмысливают то, как люди исследуют, переживают и воспринимают свое удовольствие”, — сказала она.