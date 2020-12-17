Об этом пишет People.

Подарок рэперша презентовала на частной вечеринке по случаю дня рождения мужа. Карди Би вывела Offset на улицу, прикрывая ему глаза руками, где и продемонстрировала Lamborghini Aventador SVJ золотистого цвета, который стоит около 350 000 евро.

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В честь дня рождения Сифусу также презентовали торт, украшенный драгоценностями и 100-долларовыми купюрами.