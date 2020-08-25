Об этом сообщает The Art Newspaper.

По данным издания, это связано с капитальным ремонтом в Букингемском дворце и необходимостью на время переместить картины.

В результате часть из них – 65 работ — будут представлены в Королевской галерее в левом крыле дворца с 4 декабря по январь 2022 года.

С момента появления в коллекции картины могли увидеть только официальные гости или организованные группы в летний период. В коллекции присутствуют полотна Рембрандта, Рубенса, Тициана, Вермеера, Энди Уорхола, Аниша Капура и других художников.

Фото: The Royal Collection

Всего в коллекции британской королевской семьи около 7 тыс. живописных работ, 500 тыс. гравюр и около 30 тыс. акварелей и рисунков. Ее общая стоимость оценивается примерно в $13 млрд.