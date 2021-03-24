Картину уличного художника Бэнкси "Game Changer" продали на аукционе Christieʼs за 16,758 миллиона фунтов стерлингов (около 23 миллионов долларов). Это рекордная сумма, за которую ранее продавали работы художника.

О финальной цене лота сообщили на сайте аукциона.

На картине “Game Changer” нарисован мальчик, который играет со своей куклой-супергероем — медсестрой Международного Красного Креста.

Представитель Christieʼs Кэтрин Арнольд отметила, что уличный художник “прекрасно уловил суть этого момента времени: поскольку мы сосредоточили свое внимание на наших семьях и тех, кого любим, мы выражаем благодарность людям, которые продолжают сражаться на передовой против COVID-19”.

Бэнкси нарисовал эту картину на стене университетской больницы Саутгемптона в мае 2020 года. Это была своего рода благодарность медперсоналу во время первой волны пандемии COVID-19.

Доходы от продажи произведения направят на поддержку организаций здравоохранения и благотворительных организаций по всей Британии.