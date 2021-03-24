О финальной цене лота сообщили на сайте аукциона.
На картине “Game Changer” нарисован мальчик, который играет со своей куклой-супергероем — медсестрой Международного Красного Креста.
Представитель Christieʼs Кэтрин Арнольд отметила, что уличный художник “прекрасно уловил суть этого момента времени: поскольку мы сосредоточили свое внимание на наших семьях и тех, кого любим, мы выражаем благодарность людям, которые продолжают сражаться на передовой против COVID-19”.
Бэнкси нарисовал эту картину на стене университетской больницы Саутгемптона в мае 2020 года. Это была своего рода благодарность медперсоналу во время первой волны пандемии COVID-19.
Доходы от продажи произведения направят на поддержку организаций здравоохранения и благотворительных организаций по всей Британии.
- Новое творение уличного искусства в стиле неуловимого граффити-художника Бэнкси появился на доме в Бристоле на улице Уэйн. Граффити некоторое время было прикрытым, а утром в четверг, 10 декабря, художник решил продемонстрировать свое творчество обществу.
- Ранее сообщалось, что британский уличный художник, политический активист и режиссер Бэнкси проиграл двухлетний спор относительно своей картины “Метатель цветов” (Flower Thrower). Художник судился с производителем открыток Full Color Black.
- Картину уличного художника Бэнкси “Покажи мне Моне” продали в Лондоне на аукционе за £ 7,6 млн ($ 9,8млн).).
- В Великобритании появилось новое граффити, которое приписывают стрит-арт художнику Бэнкси. Граффити обнаружили на стене салона красоты в Ноттингеме. На рисунке изображена девочка, играющая с шиной, как с хула-хупом, а рядом с картиной стоит сломанный велосипед без заднего колеса.
- Ранее сообщалось, что Бэнкси отдал на аукцион свой триптих стоимостью до $ 1,55. Деньги от продажи картин пойдут на строительство больницы в Вифлееме.