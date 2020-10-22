Картину уличного художника Бэнкси "Покажи мне Моне" продали в Лондоне на аукционе за £7,6 млн ($9,8 млн).

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте аукционного дома Sotheby’s.

Отмечается, что торги за полотно продлились всего 8 минут.

Как сообщает CNN, в “Покажи мне Моне” Бэнкси переосмыслил картину французского импрессиониста Клода Моне “Японский мостик (Пруд с водяными лилиями) “.

Работа Бэнкси отсылает к загрязнению окружающей среды, поскольку на ней изображены тележки из супермаркета и дорожный конус, сброшенные в пруд.