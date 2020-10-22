Об этом сообщается в Twitter-аккаунте аукционного дома Sotheby’s.
Отмечается, что торги за полотно продлились всего 8 минут.
Как сообщает CNN, в “Покажи мне Моне” Бэнкси переосмыслил картину французского импрессиониста Клода Моне “Японский мостик (Пруд с водяными лилиями) “.
Работа Бэнкси отсылает к загрязнению окружающей среды, поскольку на ней изображены тележки из супермаркета и дорожный конус, сброшенные в пруд.
- Ранее сообщалось, что британский уличный художник, политический активист и режиссер Бэнкси проиграл двухлетний спор по поводу своей картины “Метатель цветов” (Flower Thrower). Художник судился с изготовителем открыток Full Color Black.