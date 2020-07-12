На лондонских онлайн-торгах аукционного дома Сhristie's более чем за £17 млн (больше $22 млн) была продана картина "Триумфальная арка" бельгийского художника-сюрреалиста Рене Магритта.

Об этом в своем Twitter сообщает аукционный дом Сhristie’s.

Картина стала топ-лотом онлайн-торгов аукционного дома Сhristie’s в Лондоне. Отмечается, что оценочная стоимость полотна не превышала £9,5 млн ($12 млн).

На полотне изображено дерево на фоне из сине-зеленых листьев каштана. Так художник передавал ощущение гармонии, единения и целостности. На сайте аукционного дома указывается, что художник изобразил каштан и сумел “запечатлеть его сущность”.

Эксперты считают, что Магритт смог передать особое визуальное сходство с известной во всем мире Триумфальной аркой в Париже.

Магритт написал эту картину в 1962 году. С того момента у нее сменилось уже три владельца.