Об этом в своем Twitter сообщает аукционный дом Сhristie’s.
Картина стала топ-лотом онлайн-торгов аукционного дома Сhristie’s в Лондоне. Отмечается, что оценочная стоимость полотна не превышала £9,5 млн ($12 млн).
На полотне изображено дерево на фоне из сине-зеленых листьев каштана. Так художник передавал ощущение гармонии, единения и целостности. На сайте аукционного дома указывается, что художник изобразил каштан и сумел “запечатлеть его сущность”.
Эксперты считают, что Магритт смог передать особое визуальное сходство с известной во всем мире Триумфальной аркой в Париже.
Магритт написал эту картину в 1962 году. С того момента у нее сменилось уже три владельца.
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