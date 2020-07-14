Редкая версия классической видеоигры Super Mario Bros 1985 года была продана на аукционе за рекордные $114 тысяч.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Новый картридж с редкой версией классической видеоигры Super Mario Bros. 1985 года выпуска был выставлен на аукцион и продан анонимному покупателю.

Сумма покупки составила $114 тысяч. Таким образом, эта игра стала самой дорогой когда-либо проданной видеоигрой. Предыдущий рекорд для выставленной на аукцион игры составлял $100 тысяч долларов и также был установлен игрой серии Super Mario.

Super Mario Bros. — платформенная видеоигра, разработанная и изданная компанией Nintendo в 1985 году. По сюжету, главные герои игры — водопроводчик Марио и его брат Луиджи — отправляются в путешествие по грибным королевства, чтоб найти принцессу Пич, которую злодей Боузер заточили в своем замке. После прохождения ряды испытаний и битвы с Боузером главный герой находит принцессу и сюжет игры заканчивается. Эта игра занесена в “Книгу рекордов Гиннеса” как игра, разошлась самым большим тиражом в истории. Всего было продано 40,24 млн копий по всему миру.

Такая высокая цена игры на аукционе связана с тем, что ее упаковка была совершенно нетронутой. Специалисты отмечают, что сейчас такие аукционные предметы пользуются высоким спросом и выставляются на аукционы за большие суммы, так же как и новые комиксы Marvel или винтажные фигурки “Звездных войн”.

“Полностью новые игры из “старых запасов” связанные со всеми любимыми игровыми брендами и компаниями, особенно если они являются редкими версиями, значительно выросли в цене. Это потому, что эти предметы сейчас прочно укоренились в памяти многих коллекционеров, которым сейчас 30-40 лет”, — отметил эксперт по играм в исследовательской компании Amper Analysis Пирс Хардинг-Роллс.

Специалист добавил, что такие аукционные предметы теперь пользуются высоким спросом и выставляются на аукционы за большие суммы, как и нетронутые комиксы Marvel или винтажные фигурки “Звездных войн”.