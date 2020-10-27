Украинская группа KAZKA представила клип на новую песню "Остров". Видеоработа снималась в зоне отчуждения в течение одного дня в рамках проекта "Звуки Чернобыля".

Клип появился на видеохостинге Youtube.

Съемки прошли в городе Припять. Саунд-продюсером клипа на песню “Остров” стал RUNSTAR (Сергей Ранов), а режиссером – Мария Коростелева.

“Мы – украинцы – должны знать правду о крупнейшей техногенной катастрофе в истории нашей страны и всей Европы. Для этого KAZKA решила принять участие в проекте, в рамках которого мы записали песню с использованием реальных звуков с уникальной библиотеки Чернобыля, собранных командой инициативы “АРТЕФАКТ”, – написала в Instagram вокалистка группы Саша Зарицкая.

К слову, в рамках проекта “Звуки Чернобыля” был записан альбом из 10 песен, а в записи участвовали украинские и зарубежные артисты. Проект реализуется при содействии Министерства культуры и информационной политики Украины.