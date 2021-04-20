Covid-19 Украина

обновлено 20.04.2021 в 21:01

Всего:

1961956 (+8940)

Болеют:

421837 (+8940)

Выздоровели:

1499752 (+12075)

Умерло:

40367 (+367)

21:24 Білий дім підтримав пропозицію зробити Вашингтон 51-м штатом
21:03 Кейт Міддлтон і Меган Маркл намагаються помирити принців Вільяма та Гаррі
20:45 Toyota хоче створити лінійку з 15 моделей електрокарів до 2025 року
20:43 Королева Єлизавета II передає все більше обов’язків принцу Чарльзу
20:43 Вакцинація у дії: в Ізраїлі закрили останні COVID-відділення
20:22 В КМДА повідомили про стабілізацію ситуації з COVID-19 завдяки карантину
20:06 Брітні Спірс заявила, що вона «дуже щаслива», але фанати їй не повірили, – відео
19:47 У Франції запустили COVID-паспорти для поїздок
19:39 Російська військова присутність біля українського кордону зростає, — Пентагон
19:35 Apple проводить весняну презентацію новинок: трансляція
19:13 Учасниця з Австралії не зможе виступити на сцені «Євробачення-2021»
19:00 Adidas випустить екологічні кросівки з грибної «шкіри»
18:58 Чи зможуть українці отримати другу дозу вакцини Covishield: у МОЗ дали роз’яснення
18:32 «Мені страшно їхати туди»: російський репер Моргенштерн скасовує концерти в Україні
18:24 У чилійській пустелі Атакама виявлено новий вид динозаврів
18:17 Всі асоціації-члени УЄФА засудили створення Суперліги
18:09 Netflix випустив трейлер другого сезону мультсеріалу «Любов. Смерть. Роботи»
17:54 Facebook оголосив, що найближчим часом запустить ряд аудіофункцій
17:44 СБУ затримала хакера, який пограбував американські і канадські банки
17:42 «Не політики й лідери думок»: у МОЗ розповіли, кого вакцинуватимуть залишковими дозами Pfizer
17:34 Sony випускає лімітовану серію навушників WH-1000XM4 «Silent White»
17:19 До викрадення Чауса причетні чинні співробітники держорганів України – адвокат
17:12 У СІЗО помер чоловік, який жорстоко побив та намагався зґвалтувати жінку в потязі «Київ-Маріуполь»
16:40 У грудні вийде ще один повнометражний сиквел «Абатства Даунтон»
16:28 Майже 55% українців помітили погіршення фінансового становища за роки президентства Зеленського
16:18 Каньє Вест був ініціатором розлучення з Кім Кардаш’ян
15:58 Степанов розповів, де в Україні складна ситуація з COVID-19, попри «подолання піку захворюваності»
15:56 У США літак часів Другої світової війни здійснив посадку на пляжі, заповненому людьми: відео
15:41 Він Дізель зіграє головну роль в екранізації настільної гри Rock ‘Em Sock’ Em Robots

Кейт Міддлтон і Меган Маркл намагаються помирити принців Вільяма та Гаррі

Меган Маркл та Кейт Міддлтон наполегливо намагаються помирити принців Гаррі та Вільяма. Герцогині роблять все можливе, щоб брати знову порозумілися.

Вторник, 20 апреля 2021, 21:03

Про це повідомляє британське видання The Mirror.

Зокрема, королівський інсайдер розповів, що Кейт завжди була близькою з Гаррі. Тому вона відіграла вирішальну роль у тому, щоб він поговорив з Вільямом до церемонії прощання з принцом Філіпом.

Міддлтон ініціювала зустріч родичів перед похороном, де принци вперше за тривалий час поговорили. Вона розуміла, що увага преси буде прикутою до Вільяма та Гаррі, тож попросила з’ясовувати стосунки приватно та примиритися заради покійного герцога Единбурзького.

Водночас Меган теж намагалася сприяти примиренню братів. Вона поговорила з Гаррі про те, наскільки важливо бути з сім’єю у складні часи. Маркл наполягала, щоб принц Гаррі відверто поговорив із братом та поклав край ворожнечі. Вона хоче, щоб їхня новонароджена дитина бачила приклад міцних сімейних стосунків.

“Вони обидві хочуть кращого для своїх сімей, і обидві намагалися бути миротворцями на початку конфлікту”, – заявив інсайдер.

Нагадаємо, у суботу, 17 квітня, у Великій Британії поховали чоловіка королеви Єлизавети II, принца Філіпа. Він помер у віці 99 років. На церемонії прощання, через карантинні обмеження у зв’язку з епідемією коронавірусу, змогли бути лише найближчі родичі.

  • #Букви зібрали знакові фото, які розповідають про життєвий шлях герцога Единбурзького.
  • Член британської королівської родини принц Ендрю розповів, як королева Єлизавета II переживає відхід з життя чоловіка принца Філіпа. За його словами, вона “описала це як величезну порожнечу, яка залишилася в її житті”.
  • Герцог Единбурзький принц Філіп перед смертю покликав свого сина принца Чарльза та озвучив свою останню волю.
Теги: Кейт Миддлтон, Меган Маркл, принц Уильям, принц Гарри

Буквы в Google News

Подписаться

Читать #Буквы в Telegram и в Facebook