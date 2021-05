Цю новину королівське подружжя повідомило в Instagram.

Зазначається, що канал герцогів в YouTube отримав назву The Duke and Duchess of Cambridge (Герцог і герцогиня Кембридзькі).

“Краще пізно, ніж ніколи. Ми тепер в YouTube”, – повідомили Кейт та Вільям.

Подружжя опублікувало на своєму каналі перше відео. Короткий тизер за дві години зібрав понад 16 тисяч переглядів. На канал герцогів підписалося майже 49 тисяч користувачів.

Також у Кейт та Вільяма змінилась назва Instagram-акаунту й головне фото. До цього він мав назву Kensington Palace. Назву облікового запису у цій соціальній мережі змінено на таку ж, як у YouTube-каналу.

Нагадаємо, що 29 квітня герцог і герцогиня Кембридзькі святкували свій “олов’яний” ювілей – 10 років із дня весілля. До річниці пара опублікувала два спільних портрета.

Пара одружилася 29 квітня 2011 року. У них народилося троє дітей – принц Джордж, 7 років, принцеса Шарлотта, якій у неділю виповнюється 6 років, і принц Луї, який минулого тижня відсвяткував свій третій день народження.

Раніше герцог і герцогиня Кембридзькі Кейт Міддлтон і принц Вільям відвідали сімейну ферму на північному сході Англії.