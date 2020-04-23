Его родители опубликовали в Instagram фотографии именинника.
“Мы рады поделиться фотографиями накануне второго дня рождения принца Луи, сделанного герцогиней в апреле этого года”, – говорится в сообщении в аккаунте Kensington Royal.
Кейт Миддлтон сфотографировала маленького Луи, когда он рисовал пальчиковыми красками. Принц с удовольствием демонстрировал свои испачканные ладошки.
Стоит отметить, что фотографии, сделанные герцогиней Кембриджской, часто становятся официальными портретами младших членов королевской семьи.
- 9 июня 2019 года младший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма Луи совершил свой дебют в качестве члена королевской семьи – появился на балконе дворца во время торжеств по случаю дня рождения его прабабушки – королевы Елизаветы II.