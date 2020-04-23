Сегодня, 23 апреля, маленькому принцу Луи Кембриджскому исполнилось два года.

Его родители опубликовали в Instagram фотографии именинника.

“Мы рады поделиться фотографиями накануне второго дня рождения принца Луи, сделанного герцогиней в апреле этого года”, – говорится в сообщении в аккаунте Kensington Royal.

Кейт Миддлтон сфотографировала маленького Луи, когда он рисовал пальчиковыми красками. Принц с удовольствием демонстрировал свои испачканные ладошки.

Стоит отметить, что фотографии, сделанные герцогиней Кембриджской, часто становятся официальными портретами младших членов королевской семьи.