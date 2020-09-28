Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились новыми трогательными семейными снимками со своими детьми, семилетним Джорджем, пятилетней Шарлоттой и двухлетним Луи.

Фото опубликованы в Instagram Кенсингтонского дворца.

Фотографии были сделаны в саду Кенсингтонского дворца во время визита известного натуралиста и телеведущего сэра Дэвида Аттенборо, который также показал герцогу и герцогине Кембриджским свой новый фильм “Дэвид Аттенборо: жизнь на нашей планете”.

Отмечено, что во время встречи звезда британского телевидения подарил старшему сыну принца Уильяма Джорджу зуб гигантской акулы, который нашел во время отдыха на Мальте в 1960-х годах.

“Стремясь защитить природу, принц Уильям и Аттенборо поддерживают друг друга в своих миссиях по решению серьезных экологических проблем, с которыми сталкивается наша планета”, – говорится в публикации.