Covid-19 Украина

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Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили парк развлечений в Южном Уэльсе

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили Южный Уэльс.

Четверг, 6 августа 2020, 19:03

Об этом пишет PEOPLE.

Королевская чета посетила летний курорт Барри-Айленд, где повеселились в парке развлечений.

Герцог и герцогиня Кембриджские также поговорили с владельцами бизнеса в кафе и посетили новые пляжные хижины на набережной, развлекательные зоны, стену для скалолазания и водные объекты.

Кроме того, Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили дом престарелых Shire Hall, который находится в столице Уэльса, Кардиффе. Там герцоги Кембриджские встретились с его сотрудниками и постояльцами.

Для визита Кейт выбрала романтичное платье с цветочным принтом от бренда Emilia Wickstead.

  • 20 июня сообщалось, что герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон после самоизоляции вернулась к своим королевским обязанностям и посетила садовый центр Fakenham.
Теги: королівська родина, принц Уильям, визит, Кейт Миддлтон

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