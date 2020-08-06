Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили парк развлечений в Южном Уэльсе

Об этом пишет PEOPLE.
Королевская чета посетила летний курорт Барри-Айленд, где повеселились в парке развлечений.
Герцог и герцогиня Кембриджские также поговорили с владельцами бизнеса в кафе и посетили новые пляжные хижины на набережной, развлекательные зоны, стену для скалолазания и водные объекты.
Кроме того, Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили дом престарелых Shire Hall, который находится в столице Уэльса, Кардиффе. Там герцоги Кембриджские встретились с его сотрудниками и постояльцами.
Для визита Кейт выбрала романтичное платье с цветочным принтом от бренда Emilia Wickstead.
- 20 июня сообщалось, что герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон после самоизоляции вернулась к своим королевским обязанностям и посетила садовый центр Fakenham.