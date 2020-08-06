Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили парк развлечений в Южном Уэльсе

Об этом пишет PEOPLE.

Королевская чета посетила летний курорт Барри-Айленд, где повеселились в парке развлечений.

Герцог и герцогиня Кембриджские также поговорили с владельцами бизнеса в кафе и посетили новые пляжные хижины на набережной, развлекательные зоны, стену для скалолазания и водные объекты.

Кроме того, Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили дом престарелых Shire Hall, который находится в столице Уэльса, Кардиффе. Там герцоги Кембриджские встретились с его сотрудниками и постояльцами.

Для визита Кейт выбрала романтичное платье с цветочным принтом от бренда Emilia Wickstead.