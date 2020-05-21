Кейт Миддлтон открыла виртуальный фестиваль цветов

Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте герцога и герцогини Кембриджских.

“Спустя год после того как в саду герцогини Кембриджской открылась выставка цветов, она стала цифровой!” – говорится в сообщении.

В частности, на виртуальном фестивале можно посмотреть сады, прочитать полезные советы ведущих профессионалов и узнать, как ухаживать за цветами.

Отмечается, что в 2019 году сад герцогини Back to Nature был создан, чтобы продемонстрировать преимущества мира природы для психического и физического здоровья и вдохновить детей и семьи на то, чтобы они наслаждались времяпрепровождением на открытом воздухе.

Напомним, в прошлом году Кейт Миддлтон и ее супруг принц Уильям, а также дети посетили сад дикой природы в Челси, куратором создания которого она выступала лично.