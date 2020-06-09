Об этом сообщает People.

38-летняя Кейт побеседовала с сотрудниками и жителями центра, чтобы узнать, как они справились с новыми проблемами в условиях нынешнего кризиса в области здравоохранения. Она пообещала, что скоро посетит Cloud’s House лично.

Герцогиня также отметила, что согласно новому исследованию, около четверти взрослых британцев из-за строгой изоляции могут употреблять больше алкоголя.

“Этот центр – спасательный круг для многих людей, и это здорово, что они могут продолжать оказывать поддержку, будь то удаленно или тем, кто получает лечение в центре сейчас во время блокировки и находит поддержку, меняющую жизнь”, – добавила она.

Кейт Миддлтон является покровителем Action of Addiction с 2012 года. Под патронажем этой организации находится также центр Cloud’s House.