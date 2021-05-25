Про це повідомляє таблоїд Hello!

Кейт обрала синій блейзер від Zara, а також спідницю від бренду Hope.

Можливо, цей вибір не був випадковим, адже у своїй промові принц Вільям кілька разів згадав про матір. Принц розказав про те, що з Шотландією його пов’язує гіркий спогад – перебуваючи в Балтіморалі, він отримав страшну звістку про загибель матері.

“Разом  з  болісним спогадом є й дуже радісний. Бо тут, у Шотландії – в цьому році буде двадцять років – я вперше зустрів Кетрін. Годі й говорити, що місто, де ти зустрічаєш свою майбутню дружину, посідає дуже особливе місце у твоєму серці”, – розказав Вільям.

 

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Нагадаємо, що 29 квітня герцог і герцогиня Кембридзькі святкували свій “олов’яний” ювілей – 10 років із дня весілля. До річниці пара опублікувала два спільних портрета.

Пара одружилася 29 квітня 2011 року. У них народилося троє дітей – принц Джордж, 7 років, принцеса Шарлотта, якій у неділю виповнюється 6 років, і принц Луї, який минулого тижня відсвяткував свій третій день народження.

Раніше герцог і герцогиня Кембридзькі Кейт Міддлтон і принц Вільям відвідали сімейну ферму на північному сході Англії.

  • Мама герцогині Кембридзькі Кейт, Керол Міддлтон, поділилася секретом, як їй вдалося прищепити любов своїх онуків Джорджа, Шарлотти та Луї до садівництва.