Про це повідомляє таблоїд Hello!

Кейт обрала синій блейзер від Zara, а також спідницю від бренду Hope.

Можливо, цей вибір не був випадковим, адже у своїй промові принц Вільям кілька разів згадав про матір. Принц розказав про те, що з Шотландією його пов’язує гіркий спогад – перебуваючи в Балтіморалі, він отримав страшну звістку про загибель матері.

Turning Point Scotland are working to break down cycles of crime and addiction — today The Duke and Duchess visited their centre in North Lanarkshire to hear about the vital support that the organisation provides to those facing complex and challenging situations. pic.twitter.com/15NkjY2yn7 — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) May 24, 2021

“Разом з болісним спогадом є й дуже радісний. Бо тут, у Шотландії – в цьому році буде двадцять років – я вперше зустрів Кетрін. Годі й говорити, що місто, де ти зустрічаєш свою майбутню дружину, посідає дуже особливе місце у твоєму серці”, – розказав Вільям.

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Нагадаємо, що 29 квітня герцог і герцогиня Кембридзькі святкували свій “олов’яний” ювілей – 10 років із дня весілля. До річниці пара опублікувала два спільних портрета.

Пара одружилася 29 квітня 2011 року. У них народилося троє дітей – принц Джордж, 7 років, принцеса Шарлотта, якій у неділю виповнюється 6 років, і принц Луї, який минулого тижня відсвяткував свій третій день народження.

Раніше герцог і герцогиня Кембридзькі Кейт Міддлтон і принц Вільям відвідали сімейну ферму на північному сході Англії.