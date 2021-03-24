Супруга британского принца Уильяма Кейт Миддлтон заняла позицию мужа и встала на сторону королевской семье после выхода скандального интервью Меган Маркл и принца Гарри.

Об этом рассказал инсайдер изданию Us Weekly.

По словам инсайдера, Кейт сохраняла спокойствие и стала “плечом, на которое смог опереться ее супруг”. Уильям в то время переживал разрыв с родным братом.

“Кейт – прирожденный лидер, обладающий великолепной способностью сохранять спокойствие даже в самых сложных ситуациях… Кейт и Уильям опираются друг на друга, чтобы поддержать в трудные времена и всегда обсуждают возникшие проблемы. Она была опорой для мужа на протяжении всего испытания “, – сказал инсайдер.

По словам инсайдера, Уильям и Кейт были “в полном шоке”, услышав обвинения Меган и Гарри. По словам одного источника, Уильям, второй в очереди на престол, очень злился, что брат посмел выступить против королевской семьи.

Ожидается, что Уильям и Гарри встретятся 1 июля. В Кенсингтонском дворце состоится открытие статуи, которую они заказали своей матери, королеве Елизавете.

Накануне на американском телеканале CBS вышло интервью британского принца Гарри и его жены Меган Маркл телевудущей Опре Уинфри, в котором, в частности, Маркл рассказала о разладе с женой принца Уильяма Кейт Миддлтон.

Напомним, Маркл в интервью рассказала, что члены британской королевской семьи выразили обеспокоенность ее мужу по поводу потенциального цвета кожи первого ребенка пары – Арчи.