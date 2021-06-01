Американська співачка та активістка Келлі Осборн відкрито розповіла про те, як боролася з наркотичною та алкогольною залежністю в підлітковому віці, а також про рецидив внаслідок пандемії коронавірусу.

Про це вона розповіла в шоу Red Table Talk.

Осборн розповіла, що у квітні 2021 року було чотири роки, як вона перестала вживати алкоголь. Однак, через складну ситуацію у світі та пандемію коронавірусу, у неї стався рецидив. Про це вона відверто розповіла фанатам у соцмережах та обіцяла виправитися.

“Я була одна, сиділа біля басейну та чекала, що хтось прийде на зустріч зі мною. Я побачила, як поряд зі мною чоловік з жінкою п’ють шампанське. Це було так гарно, я і подумала, що можу так само… Наступного дня я випила два келихи. Ще через день — кілька пляшок”, – відверто розповіла селебріті.

Келлі розповіла, що її перша серйозна залежність була пов’язана з опіоїдами. Зокрема, з вікодином, який їй рекомендували приймати після операції з видалення гланд у 13 років.

В результаті цього вживання препаратів стало залежністю. Підлітком Келлі приймала дешеві медикаментозні аналоги наркотичного героїну.