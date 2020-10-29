Об этом она рассказала в интервью Наоми Кэмпбелл в YouTube-шоу “No filter with Naomi”, сообщает PEOPLE.

48-летняя актриса отказалась от карьеры в кино в 2014 году, когда в последний раз снялась в мюзикле “Энни”.

Но теперь, по словам Кэмерон, она готова вернуться и чувствует себя очень устойчиво.

“Я не снималась с 2014 года, уже прошло много времени, я лет шесть или семь не делала фильмы. Но мне нормально. Во мне нет такого: “Ой, надо быстрее попасть в камеру!”. Ничего подобного. Но это не говорит о том, что однажды это не произойдет. Но сейчас я чувствую устойчивость”, – сказала актриса.

В то же время Диаз отметила, что ее возвращение нельзя назвать “возращением”, так как она просто взяла “антракт” в середине карьеры.