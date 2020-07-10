Об этом пишет People.

Новую марку вина 47-летняя актриса будет выпускать совместно со своей близкой подругой, предпринимательницей Кэтрин Пауэр.

Вино Avaline представлено двумя сортами: белым и розовым. Оно является органическим, веганским и не содержит добавок. Одна бутылка стоит $24. По словам Кэмерон, белое вино из Испании, а розовое из Франции.

Идея создания бренда пришла к Кэмерон и Кэтрин в апреле 2018 года.

“Мы узнали, что большинство вин создаются не из органического винограда — в них добавляют более 70 ингредиентов. Это полностью изменило наш взгляд на напиток. Когда мы начали просить органическое вино в магазинах и отелях, продавцы только закатывали глаза”, – рассказала актриса.