Об этом он рассказал в интервью Арнольду Шварценеггеру.

“COVID-19 повлиял на нас, как и на всех остальных. Мы потеряли около четырех с половиной месяцев. В итоге мы отложили премьеру “Аватара 2” еще на год — до декабря 2022 года. Но это не значит, что у меня появился лишний год для работы над фильмом. Как только мы закончим “Аватар 2”, то сразу приступим к “Аватару 3”. Сейчас мы находимся на съемках в Новой Зеландии… Мы полностью закончили “Аватар 2” и где-то на 95% закончили “Аватар 3”, – рассказал Кэмерон.

Он отметил, что раскрывать подробности сюжета “Аватара” пока не может. Но кое-что уже известно. В новых фильмах будут затронуты, в частности, темы экологии и конфликта поколений. Дети Джейка и Нейтири будут сражаться со злодеями, которые жаждут использовать их планету в своих интересах.

Кэмерон планирует снять не один, а целых четыре сиквела, общий бюджет которых, по слухам, составляет 1 млрд долларов. Премьера третьего “Аватара” должна состояться в 2024 году, четвертого – в 2026-м, пятого – в 2028-м.