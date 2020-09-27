Об этом он рассказал в интервью Арнольду Шварценеггеру.
“COVID-19 повлиял на нас, как и на всех остальных. Мы потеряли около четырех с половиной месяцев. В итоге мы отложили премьеру “Аватара 2” еще на год — до декабря 2022 года. Но это не значит, что у меня появился лишний год для работы над фильмом. Как только мы закончим “Аватар 2”, то сразу приступим к “Аватару 3”. Сейчас мы находимся на съемках в Новой Зеландии… Мы полностью закончили “Аватар 2” и где-то на 95% закончили “Аватар 3”, – рассказал Кэмерон.
Он отметил, что раскрывать подробности сюжета “Аватара” пока не может. Но кое-что уже известно. В новых фильмах будут затронуты, в частности, темы экологии и конфликта поколений. Дети Джейка и Нейтири будут сражаться со злодеями, которые жаждут использовать их планету в своих интересах.
Кэмерон планирует снять не один, а целых четыре сиквела, общий бюджет которых, по слухам, составляет 1 млрд долларов. Премьера третьего “Аватара” должна состояться в 2024 году, четвертого – в 2026-м, пятого – в 2028-м.
Напомним, сиквелы к фильму “Аватар” в 2009 году должны быть завершены до конца 2020 года, при этом работа над четырьмя фильмами ведется одновременно. Сейчас дата выпуска “Аватар-2” — 17 января 2021, а следующие фильмы выйдут в декабре 2023, декабре 2025 года и декабре 2027.
Компания Weta Digital из Веллингтона продолжит работу над визуальными эффектами для фильмов, бюджет которых, как сообщается, составляет 1,65 миллиарда новозеландских долларов (1 млрд долларов).
- В мае 2019 сообщалось, что The Walt Disney Company отложила премьеру второй части “Аватара”.
- Ранее режиссер Джеймс Кэмерон рассказал о работе над продолжением фильма “Аватар”.
- Актриса Кейт Уинслет снимется в продолжении фильма “Аватар” Джеймса Кэмерона.