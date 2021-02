Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

По словам Дженнер, напиток создавался годами и уже анонимно выигрывал дегустационные конкурсы (включая World Tequila Awards) в различных категориях.

“Почти 4 года я стремилась создать текилу с лучшим вкусом. После сотен слепых дегустаций, поездок на завод, анонимных соревнований по дегустации, думаю, мы наконец готовы. Именно это мы пили весь прошлый год и я не могу дождаться, когда наконец вы сможете это попробовать и полюбить так же, как и мы“, — отметила модель.

Текила от Кендалл выйдет под названием 818, но дата ее запуска в продажу пока неизвестна.

Стоит отметить, что для Дженнер это первый собственный бизнес, ранее она уже инвестировала в несколько стартапов, но никогда не запускала собственные проекты.

Мать Дженнер – Крис уже отреагировала на запуск нового бизнеса дочери.

“Кенни! Я так горжусь тобой и годами работы и любви, которые ты вложила в напиток 818“, – написала она в своем Twitter-аккаунте.

Kenny! I am so so proud of you and the years of work and love you’ve put in to @drink818!! So excited for this!!! Everyone go follow @drink818 NOW!! @kendalljenner #DRINK818 #818TEQUILA #repost pic.twitter.com/kXUNeasd3r

